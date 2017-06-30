Защитник «Тоттенхэма» Триппьер продлил контракт на пять лет

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Киран Триппьер продлил контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, контракт с 26-летним футболистом пролонгирован на пять лет. Прежний договор истекал летом 2020 года. На официальном сайте «шпор» информация подтверждения пока не получила.
В столичном клубе Киран Триппьер играет с 2015 года, куда перешёл из «Бёрнли». В минувшем сезоне англичанин принял участие в 12 матчах АПЛ (6 в основном составе) и отдал 5 результативных передач.
Ранее интерес к защитнику «шпор» проявлял «Эвертон».
«Эвертон» заинтересован в услугах защитников «Саутгемптона» и «Тоттенхэма»