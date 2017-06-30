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Сарсания: Новосельцев никуда из «Зенита» уходить не собирается

30 июня 2017, пятница. 15:30. Футбол

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал новость о возможном уходе защитника Ивана Новосельцева. Ранее сообщалось о возможном переходе в «Ростов».

«Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно ещё работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Единственное – Новосельцев в игре с «Лудогорцем» столкнулся с вратарём и получил травмочку, но через несколько дней уже приступит к работе в общей группе. Сейчас он пока не сможет вылететь с командой на сбор, потому что несколько дней будет работать со специальным врачом реабилитологом, а потом прилетит к команде. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Новосельцев: с Манчини очень много занимаемся тактикой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Ростов Иван Новосельцев Константин Сарсания Роберто Манчини
Новости. Футбол
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