Сарсания: Новосельцев никуда из «Зенита» уходить не собирается

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал новость о возможном уходе защитника Ивана Новосельцева. Ранее сообщалось о возможном переходе в «Ростов».
«Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно ещё работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Единственное – Новосельцев в игре с «Лудогорцем» столкнулся с вратарём и получил травмочку, но через несколько дней уже приступит к работе в общей группе. Сейчас он пока не сможет вылететь с командой на сбор, потому что несколько дней будет работать со специальным врачом реабилитологом, а потом прилетит к команде. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.