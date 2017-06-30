Завершивший карьеру Паркер вернулся в «Тоттенхэм» в качестве тренера академии

Бывший полузащитник сборной Англии Скотт Паркер, объявивший о завершении карьеры в возрасте 36 лет, вернулся в «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Паркер будет работать в академии «шпор» с игроками не старше 18 лет.
«Я рад вернуться в „Тоттенхэм“ и с нетерпением жду возможности погрузиться в работу», — заявил Паркер.
Кроме того, Паркер стал послом «Тоттенхэма», за который в качестве футболиста выступал в 2011-2013 годах.
На протяжении последних четырёх лет Паркер являлся игроком «Фулхэма», в составе которого провёл 128 матчей.