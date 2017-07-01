Сантуш: сборная Португалии не перестаёт существовать без Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча за третье место Кубка конфедераций с командой Мексики, который состоится 2 июля, а также прокомментировал тот факт, что нападающий Криштиану Роналду не примет участие в предстоящей встрече.
«Отсутствие Роналду? Сборная Португалии – это команда, а не один футболист. Криштиану является частью этой команды, но без него она не перестаёт существовать.
В матче за третье место встретятся две команды, которые своими амбициями желали быть в финале. Однако обе команды будут одинаково стремиться к победе. Не существует более или менее важных матчей. Какова значимость третьего и четвёртого места на турнире? Мы ничего не можем с этим поделать. Знали правила до того, как приехали на турнир. Никто из нас не хотел участвовать в матче за третье место, но мы должны оставаться мотивированными. Другого выхода нет», — цитирует Сантуша A Bola.