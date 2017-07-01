Защитник «Барселоны» Матьё будет тренироваться с лиссабонским «Спортингом»

«Барселона» разрешила защитнику Жереми Матьё тренироваться с лиссабонским «Спортингом».
33-летний француз какое-то время будет работать с португальской командой, а затем будет принято решение о его будущем.
«Как только этот период закончится, два клуба и француз примут решение о будущем игрока», — говорится в заявлении на официальном сайте каталонцев.
Действующий контракт Матьё с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года. В общей сложности с 2014 года защитник провёл за «Барселону» 91 официальный матч.
Матьё согласовал контракт с лиссабонским «Спортингом»