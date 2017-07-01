Дибиргаджиев: если есть шанс показать себя в Европе, его упускать нельзя

Молодой форвард «Анжи» Джамал Дибиргаджиев вернулся из аренды из Португалии, где выступал в составе «Фатимы». В ходе предсезонного сбора нападающий успел отличиться голом в ворота хорватской команды «Истра 1961».
«Доволен, что вернулся в родной клуб. Очень рассчитываю, что буду выступать в основном составе. Обрадовался, когда поступил звонок от генерального директора. Очень рад оказаться снова в «Анжи», и, надеюсь, помогу команде в предстоящем сезоне. В „Анжи“ много новых ребят, и все они отзывчивые, дружные. Два года назад в команде были африканцы, у которых была своя группа. Сейчас только один Тома, и он со всеми общается. Теперь все вместе, и мы можем поговорить друг с другом. В прошлом году команда часто выезжала на совместные ужины. Это большой плюс.
В Португалии, конечно, нравилось: все удобства, хороший климат, в двадцати минутах — океан. Есть где искупаться, позагорать. И для футболиста хорошие удобства: приятная погода, зимой 20-25 градусов тепла. А насчёт возвращения, у меня аренда закончилась. Тем более хочу помочь «Анжи». И жена была не против.
Считаю, если есть шанс показать себя в Европе, его упускать нельзя. Главное, влиться в атмосферу — как тебя люди примут, как первый матч сыграешь, как ты вольёшься в иную жизнь», — цитирует игрока сайт «Анжи».