ЦСКА разгромил «Партизан» в контрольном матче

ЦСКА разгромил сербский «Партизан» в контрольном матче. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счетом 3:0.
В середине первого тайма прошла диагональ направо на Марио Фернандеса, который легко ушёл от соперника вблизи угла вратарской, прострелил на Константина Кучаева, и тот подправил мяч в ворота. На 31-й минуте после ошибки голкипера «Партизана» Витиньо получил мяч на краю чужой штрафной и здорово пробил в дальний нижний угол.
На 85-й минуте мяч после ошибки вратаря подхватил Федор Чалов, который ушёл от голкипера и поразил пустые ворота.
«Партизан» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Сербии.