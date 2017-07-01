«Лас-Пальмас» отдал экс-игрока «Рубина» Ливайю в аренду афинскому клубу АЕК

Бывший полузащитник «Рубина» Марко Ливайя, ныне выступающий за «Лас-Пальмас», продолжит карьеру в Греции. Испанский клуб отдал хорватского футболиста в аренду афинскому клубу АЕК. Соглашение рассчитано на один сезон, информирует пресс-служба испанского клуба.
В минувшем розыгрыше испанской Примеры 23-летний футболист провёл 25 матчей (16 — с первых минут), в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи, а также получил 12 жёлтых и одну прямую красную карточку.
Действующий контракт Ливайи с «Лас-Пальмасом» рассчитан до 2020 года.