Резвухин: у «Црвены Звезды» действительно есть интерес к Йовичичу

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал об интересе «Црвены Звезды» к полузащитнику пермской команды Бранко Йовичичу.
«У «Црвены Звезды» действительно есть интерес к полузащитнику Бранко Йовичичу. Мы сказали, на каких условиях футболист может перейти к ним, сейчас руководство клуба думает. Надо понимать, что Йовичич – это игрок основного состава, и мы на него рассчитываем, и нам бы не хотелось расставаться с ним. Но в «Амкаре» нет таких футболистов, которые не продаются. Если будет достойное предложение, то, может, всё и получится. Аренда Йовичича или продажа? Вариантов много, но это только разговоры», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.