Бубнов: для меня Марадона как тренер лучше Черчесова

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сильнее наставника сборной России Станислава Черчесова как тренер.
«В мировой практике были тренеры, которые раньше были вратарями. Здесь говорить, что вратарь не может быть тренером, нельзя. Как пример – Дино Дзофф. Вратари больше руками играют, плюс они ментальностью и взглядом на футбол отличаются от полевых игроков. Но у Черсесова были конфликтные ситуации на прежних местах работы. И эти конфликты влияли на результаты. Команда страдает от конфликта, в этом случае вина больше на тренере, так как он своё «я» ставит выше. Те тренеры, которые могли договариваться с ведущими игроками, делали шаг только на пользу команде. Якушин же говорил, что если игрок приносит большую пользу команде, то тренер должен своё «я» задвинуть подальше.
Черчесов или Марадона сильнее в роли тренера? Некорректно их сравнивать. Но для меня Марадона лучше как тренер. Информация о конфликте Черчесова с некоторыми игроками является непроверенной. У Слуцкого, Черчесова есть свой уровень и они на этом уровне работают. У Черчесова в командах все носились и никто номер не отбывал. Другой вопрос – уровень игры. Хватает ли его для решения задач, которые ставят перед сборной? Нет. Но надо справедливо сказать, что при Черчесове есть некоторый прогресс у сборной", — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».