Каранка: никто из нас не думал, что Зидан станет тренером

Аитор Каранка, бывший помощник экс-наставника мадридского «Реала» Жозе Моуринью, признался, что был удивлён, когда Зинедин Зидан, возглавляющий ныне «сливочных», стал тренером. Зидан сменил у руля команды Рафаэля Бенитеса, уволенного по ходу сезона-2015/16 за неудовлетворительные результаты.
«Я играл с очень многими, но Зидан был лучшим. Мы все говорили, что в нём есть нечто особенное. Но никто из нас не думал, что Зидан станет тренером. Даже во времена Моуринью, когда он работал с командой. Возможно, мы так думали из-за его характера. Но в конечном итоге не имеет значения, что мы думали. Ведь он за 18 месяцев столько выиграл, а игроки отзываются о нём положительно. Он создал необходимую политику ротации. Очень рад тому, что дела у Зидана складываются удачно», — цитирует Каранку Marca.
Под руководством Зидана «Реал» выиграл чемпионат Испании, дважды подряд праздновал победу в Лиге чемпионов, победил в розыгрышах клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.