Страдавший от депрессии Леннон приступил к тренировкам с «Эвертоном»

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон приступил к тренировкам в составе «ирисок». Об этом сообщает Goal.
В ходе очередного занятия на поле появились восстанавливающиеся после травм Шеймус Коулман и Янник Боласи, а также Аарон Леннон, который пропустил пять месяцев из-за депрессии. Последний раз футболист выходил на поле 11 февраля.
В марте этого года Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения. Футболист ночью гулял в опасной близости от автомагистрали. Позже главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сказал, что клуб окажет игроку всю необходимую поддержку.
У хавбека «Эвертона» Леннона подозрение на психические отклонения