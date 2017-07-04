Агент: Настасич не перейдёт в «Зенит»

Агент Томислав Эрцег, представляющий агентство, которое ведёт дела защитника «Шальке» Матии Настасича, опроверг его сообщение, что его клиент может перейти в «Зенит». Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Шальке».
«Зенит» действительно может купить Настасича? Нет, Матия Настасич не перейдёт в «Зенит», — цитирует Эрцега «Спорт день за днём».
В минувшем сезоне Бундеслиги 24-летний Настасич провёл 22 матча и получил шесть жёлтых карточек. Срок его контракта с немецким клубом истекает летом 2019 года.
Арустамян: «Зенит» рассматривает возможность трансфера Настасича из «Шальке»