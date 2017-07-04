Гордюшенко: думаю, молодые игроки ЦСКА уже адаптировались к взрослому футболу

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о работе «армейцев» на сборе в Австрии.
«Сначала на сборах было тяжело, но мы уже давно вошли в тренировочный ритм, физика стала заметно лучше, остаётся наладить какие-то технические, тактические вещи. Здесь, как говорят наши тренеры, предела совершенству нет. А так, к старту сезона всё должно быть в порядке.
Как работают молодые игроки? Мне кажется, сейчас мы уже адаптировались к ритму, к взрослому футболу. Тем более что работаем мы чуть больше: после тренировок остаёмся, и Виктор Михайлович даёт нам дополнительные задания.
Тренеры хотят, чтобы мы привыкали к новому уровню, делали всё быстрее, качественнее. Если замечают какие-то ошибки или видят, что мы где-то не успеваем, подсказывают нам, разбирают эти эпизоды. Виктор Михайлович говорит, как нужно было сыграть, и потом, в следующем похожем моменте, уже становится ясно, как действовать", — цитирует 20-летнего Гордюшенко сайт ЦСКА.