«Зенит» близок к приобретению Фойта за € 10 млн

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт находится в шаге от перехода в «Зенит», утверждает Calciomercato.it.
По информации источника, в ближайшие несколько дней стороны проведут новый раунд переговоров, по итогам которого сделка может быть завершена. Российский клуб готов отдать за футболиста требуемую сумму — € 10 млн. Всё идёт к тому, что Фойт станет игроком «Зенита».
Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего аргентинца также заинтересована «Рома», но римляне не готовы вести борьбу с сине-бело-голубыми.
Источник: «Зенит» предложил «Эстудиантесу» € 11 млн за защитника Фойта