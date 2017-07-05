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«Зенит» близок к приобретению Фойта за € 10 млн

5 июля 2017, среда. 02:00. Футбол

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт находится в шаге от перехода в «Зенит», утверждает Calciomercato.it.

По информации источника, в ближайшие несколько дней стороны проведут новый раунд переговоров, по итогам которого сделка может быть завершена. Российский клуб готов отдать за футболиста требуемую сумму — € 10 млн. Всё идёт к тому, что Фойт станет игроком «Зенита».

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего аргентинца также заинтересована «Рома», но римляне не готовы вести борьбу с сине-бело-голубыми.

Источник: «Зенит» предложил «Эстудиантесу» € 11 млн за защитника Фойта
Источник: Calciomercato.it Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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