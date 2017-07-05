Халк: ЧМ-2018 будет потрясающим, с удовольствием приехал бы в Россию

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», оценил свои шансы на поездку на чемпионат мира—2018 в составе национальной команды Бразилии.
«В России пройдёт потрясающий чемпионат мира. В чемпионате Китая сейчас играют три человека, которые входят в состав сборной Бразилии, а два из них — футболисты стартового состава. Если мне представится возможность, я бы с удовольствием вернулся в Россию, где провёл четыре прекрасных года. Для меня это был бы особенный момент», — сказал Халк в интервью CNN.
ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
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