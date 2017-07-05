Гальярдо: Дриусси последние пару недель мысленно находится в «Зените»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал отсутствие нападающего Себастьяна Дриусси в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Гуарани» (2:0).
«Должен пояснить, что Дриусси не принимал участия в матче с «Гуарани», несмотря на имеющийся контракт с «Ривер Плейт», поскольку он мысленно находится в России — в «Зените». Себастьян уже пару недель пребывает в таком состоянии, с тех пор как трансфер стал вырисовываться», — приводит слова Гальярдо Toda Pasion.
Дриусси провёл 29 матчей в последнем розыгрыше чемпионата Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
«Ривер Плейт» обыграл «Гуарани» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес