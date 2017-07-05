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Гальярдо: Дриусси последние пару недель мысленно находится в «Зените»

5 июля 2017, среда. 20:58. Футбол

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал отсутствие нападающего Себастьяна Дриусси в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Гуарани» (2:0).

«Должен пояснить, что Дриусси не принимал участия в матче с «Гуарани», несмотря на имеющийся контракт с «Ривер Плейт», поскольку он мысленно находится в России — в «Зените». Себастьян уже пару недель пребывает в таком состоянии, с тех пор как трансфер стал вырисовываться», — приводит слова Гальярдо Toda Pasion.

Дриусси провёл 29 матчей в последнем розыгрыше чемпионата Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

«Ривер Плейт» обыграл «Гуарани» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ривер Плейт ФК Зенит Трансферы
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5 июля 2017, среда
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