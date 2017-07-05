Нету может перейти из «Зенита» в «Галатасарай»

«Галатасарай» заинтересован в услугах защитника «Зенита» Луиша Нету, утверждает Tuttomercatoweb. На данный момент никаких подробностей не известно, но, по данным источника, этот трансфер возможен.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта за € 10 млн. Кроме того, защитник «Торино» Кевин Бонифаци открыто сообщил о переговорах с сине-бело-голубыми, которые могут отдать за него € 7-8 млн.
Нету, выступавший за сборную Португалии на Кубке конфедераций, сегодня присоединился к «Зениту», который к сезону-2017/18 готовится в Австрии. В минувшем сезоне РФПЛ португалец провёл 25 матчей, отметившись 1 результативной передачей.