Пике: играть с Месси – лучший опыт, надеюсь, он останется в «Барселоне» надолго

Защитник «Барселоны» Херард Пике выразил надежду, что его партнёр по команде нападающий Лионель Месси останется в клубе ещё на долгое время. 5 июля «Барселона» объявила о договорённости с Месси о продлении контракта до 2021 года.
«Играть с Месси в одной команде – это лучший опыт, а работать бок о бок с ним на протяжении 10 лет и столько выиграть — это великолепно. Я надеюсь, что Лионель останется с нами в «Барселоне» ещё на много лет», — цитирует Пике beIN Sports.
Пике выступает с Месси в составе каталонской команды с 2008 года. Вместе с аргентинцем Херард шесть раз выигрывал чемпионат Испании, по пять раз Кубок и Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, а также по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.