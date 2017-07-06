Абдулавов: с «Утрехтом» получилась настоящая мужская игра

Нападающий «Уфы» Исламнур Абдулавов поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча с «Утрехтом», в котором уфимцы одержали победу над голландским клубом со счётом 1:0.
«Такая, можно сказать, настоящая мужская игра получилась, много борьбы на фоне усталости и нагрузок. Считаю, хорошую игру провели, отдали все силы. На поле, конечно, не всё получалось, была тяжесть в ногах, но это естественно. В плане самоотдачи все выложились на 100 процентов», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.
«Уфа» обыграла голландский «Утрехт» в товарищеском матче