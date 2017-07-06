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Гётце сообщил о скором возвращении к тренировкам после 5-месячной реабилитации

6 июля 2017, четверг. 15:51. Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце в ближайшее время начнёт тренироваться вместе с партнёрами по команде. Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Фейсбуке». В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне.

«Из-за проблем с обменом веществ я не мог заниматься футболом в последнее время. В течение нескольких месяцев я проходил через программу реабилитации, и сейчас я на верном пути.

Завтра начнётся третий этап моей восстановительной программы. Предстоит сдать несколько тестов, после чего в ближайшее время смогу приступить к тренировкам вместе с командой. Я очень рад вновь вернуться на стадион», — говорится в сообщении.

Последний раз Марио Гётце выходил на поле 4 февраля этого года.

Гётце приступил к беговым упражнениям
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Марио Гётце
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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