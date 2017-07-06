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РФС пока не следует рекомендации об отмене статуса легионеров для членов ЕАЭС

6 июля 2017, четверг. 16:15. Футбол

Российский футбольный союз пока не намерен следовать рекомендациям Евразийской экономической комиссии об отмене статуса легионеров для граждан из стран—членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Пока нет», — цитирует Rambler News Service Мутко, который ответил на соответствующий вопрос.

В мае ЕЭК уведомила государства, входящие в ЕАЭС, о необходимости снятия ограничений на количество легионеров из стран союза в составах спортивных команд.

5 июня стало известно, что с сезона-2018/19 в РФПЛ лимит на легионеров будет в заявке, а не на поле. В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

С сезона-2018/19 в РФПЛ лимит на легионеров будет в заявке, а не на поле
Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко Лимит на легионеров РФС
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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