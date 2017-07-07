Экс-игрок «Баварии»: благодаря Толиссо игра команды изменится

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Валерьен Исмаэль адресовал слова похвалы новому полузащитнику команды Корентину Толиссо. Валерьен уверен, что Толиссо преуспеет в немецком гранде.
«Для «Баварии» приобретение Толиссо было отличной трансферной сделкой. Это очень большой талант и весьма зрелый игрок для своего возраста. Он перешёл в «Баварию» благодаря своим игровым качествам. Благодаря Толиссо игра «Баварии» изменится, они станут действовать разнообразнее и быстрее», — приводит слова Исмаэля интернет-издание Sport1.
«Бавария» приобрела Толиссо у «Лиона» за € 41,5 млн.
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