«Ювентус» может обменять Куадрадо в «Милан» на Де Шильо

«Ювентус» и «Милан» близки к сделке по обмену полузащитника Хуана Куадрадо на защитника Маттиа Де Шильо, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, наставник россонери Винченцо Монтелла хочет воссоединиться с Куадрадо, с которым хорошо знаком по работе в «Фиорентине». Что касается Де Шильо, то он делал первые шаги в основной команде «Милана» как раз под руководством нынешнего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Трансферная стоимость 29-летнего Куадрадо оценивается примерно в € 25 млн, 24-летнего Де Шильо — в € 15-20 млн. Таким образом, «Милану» придётся добавить некоторую сумму к сделке.