Игрокам «Кубани» выплатили зарплаты за месяц и пообещали закрыть долги к 15 июля

Игроки «Кубани» не станут бойкотировать матч первого тура ФНЛ против «Томи». Как стало известно «Чемпионату», руководство клуба выплатило футболистам деньги в размере одной заработной платы, при этом остальные задолженности по зарплатам за период от семи месяцев до года остаются незакрытыми.
Как сообщили футболистам в клубе, в понедельник руководство рассчитается ещё за один-два месяца, а полностью долги будут погашены до матча второго тура ФНЛ «Кубань» – «Химки», который состоится 15 июля.
Матч первого тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» состоится 8 июля в Томске, начало — в 14:00 мск.
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