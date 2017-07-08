ЦСКА в контрольном матче разгромил команду второго дивизиона Словении

ЦСКА в контрольном матче на сборе в Австрии со счётом 4:1 обыграл «Нафту», которая выступает во втором дивизионе словенского футбола.
На 4-й минуте москвичи провели атаку левым флангом, Тимур Жамалетдинов ворвался в штрафную, продавил защитника и технично перебросил мяч через вратаря. Через десять минут Константин Кучаев сделал заброс к штрафной, Аарон Оланаре здорово поборолся, подработал мяч и на исполнение пробил точно в угол.
Ещё до 30-й минуты ЦСКА забил третий и четвёртый голы. Сначала Кучаев прострелил во вратарскую — защитник опередил Оланаре и срезал мяч в свои ворота. Затем Георги Миланов выполнил подачу с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Муталип Алибеков поразил нижний угол ворот.
В самом конце встречи «Нафта» отыграла один мяч, не позволив «армейцам» оформить сухую победу.