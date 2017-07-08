С. Индзаги: теперь «Лацио» не будет сюрпризом ни для кого в Серии А

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Наш клуб вступает в новый сезон с отличным командным духом и правильным отношением к делу. Теперь „Лацио“ не будет ни для кого сюрпризом. Соперники станут настраиваться на матчи с нами по-другому. Мы хотим подтвердить высокий уровень команды и не намерены опускать планку», — сказал Индзаги в интервью Mediaset Premium.
По итогам минувшего сезона «Лацио» занял пятое место в итальянской Серии А и дошёл до финала Кубка Италии.
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