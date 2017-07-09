Моуринью: не мог препятствовать желанию Руни вернуться в «Эвертон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».
31-летний форвард вернулся в клуб, из которого и перешёл в «МЮ» в 2004 году. Контракт Руни рассчитан на два года.
«Не секрет, что я долгое время был поклонником Руни. Он был образцовым профессионалом на протяжении всего своего пребывания в клубе, и останется в истории на долгие годы.
Нелегко видеть великого футболиста, которые играет меньше, чем он хочет, и я не мог препятствовать, когда он сказал о желании вернуться в «Эвертон».
Его опыта, концентрации и решимости будет не хватать. Желаю ему всего наилучшего в будущем», – приводит слова Моуринью официальный сайт манкунианцев.