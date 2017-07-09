Оджиджа-Офоэ, отказавшийся от перехода в «Краснодар», стал игроком «Олимпиакоса»

Полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ перешёл в «Олимпиакос». Греческий клуб на своём официальном сайте объявил о приобретении 28-летнего бельгийского футболиста.
По информации Przegląd Sportowy, сумма трансфера составила € 2,5 млн. Ещё € 500 тыс. будут выплачены позже в качестве бонуса. Польский клуб также получит 20% от суммы последующей продажи футболиста.
Оджиджа-Офоэ мог перейти в «Краснодар», но сделка сорвалась в последний момент. Сообщалось, что хавбек прибыл в расположение российского клуба, успешно прошёл медосмотр и собирался подписывать контракт, однако в итоге отказался от перехода. Что побудило игрока изменить решение, не уточнялось.
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