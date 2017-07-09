Кокорин: мне до капитана «Зенита» ещё очень далеко

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, почему вышел на контрольный матч с «Аустрией» (2:1) с капитанской повязкой, и отметил, что это был единичный случай.
«Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» ещё очень далеко.
В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл её надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан — это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдёт в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.
Я ощущаю себя опытным игроком, всё-таки много игр провёл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре", — сказал Кокорин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Интервью с Кокориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.