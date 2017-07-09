Суарес: на «Энфилде» фанаты в буквальном смысле стоят за игроков горой

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, в прошлом выступавший за «Ливерпуль», выделил уникальность фанатов мерсисайдцев.
«Когда я был маленьким, „Ливерпуль“ считался одним из самых больших клубов Европы и был известен во всём мире. Поэтому когда я узнал об интересе „Ливерпуля“, то ни секунды не сомневался, потому что любой футболист мечтает перейти в „Ливерпуль“. Я никогда не думал, что у меня будет возможность сыграть на „Энфилде“ в красной футболке.
На «Энфилде» фанаты в буквальном смысле стоят за игроков горой. Эта преданность настолько уникальна, что заставляет вас поднять голову. Вот что такое болельщики «Ливерпуля», — цитирует Суареса сайт мерсисайдцев.