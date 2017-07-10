Торрес: я бы хотел играть в «Атлетико» всегда и делать это на хорошем уровне

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал продление контракта с мадридцами до лета 2018 года.
«Я бы хотел играть здесь всегда и делать это на хорошем уровне. „Атлетико“ — тот самый клуб, где я хочу играть, где я мотивирован и где я получаю удовольствие от игры. Очень здорово остаться ещё на один сезон, „Атлетико“ даёт мне шанс. Я хочу играть так, как будто это мой последний сезон. Надеюсь, их ещё будет много, но это единственный способ получить максимальное наслаждение.
Мы показали, что можем бороться за победу в любом турнире, регулярно доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Мы будем вместе ещё один год, и наши результаты могут быть ещё лучше», — цитирует Торреса Football Espana.
Торрес является воспитанником «Атлетико». Он выступал в клубе с 2001 по 2007 год, а в 2015 году вернулся в стан «матрасников». В минувшем сезоне Фернандо принял участие в 45 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и забил 10 голов.