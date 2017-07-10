Лукаку: советы, которые мне дали в «Эвертоне», буду помнить до конца карьеры

Нападающий Ромелу Лукаку, который вскоре официально станет игроком «Манчестер Юнайтед», обратился с посланием к болельщикам и работникам своего нынешнего клуба — «Эвертона».
«Хочу сказать большое спасибо всем людям, имеющим отношение к „Эвертону“. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении четырёх лет, которые мы провели вместе. Вы помогали мне в каждой игре. Могу с гордостью заявить, что выступать перед вами было большой честью. Спасибо всему персоналу клуба — благодаря вам я чувствовал себя как дома с самого первого дня здесь.
Хочу обратиться и к своим партнёрам по команде. Было очень здорово играть вместе с вами, ребята! Благодарю тренеров, которые помогали мне становиться лучше. Работать с вами было очень приятно. Все советы, которые вы мне дали, я буду помнить до конца карьеры. Спасибо, ФК «Эвертон»!» — написал Лукаку на свое странице в «Инстаграме».