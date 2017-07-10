Эррера: когда-нибудь я расскажу своим внукам, что играл вместе с Руни

Многие футболисты «Манчестер Юнайтед» опубликовали в своих социальных сетях прощальные записи в адрес лучшего бомбардира в истории клуба Уэйна Руни, который перешёл в «Эвертон». Один из самых трогательных постов написал полузащитник Андер Эррера.
«Когда-нибудь я расскажу своим внукам, что играл вместе с тобой. Всего тебе хорошего и спасибо», — написал испанец в «твиттере».
«Я был поражён тем, насколько Уэйн был хорош с первого дня. Невероятно. Были взлёты и падения, но мы прошли долгий путь. Мне будет не хватать его», — отметил ветеран «МЮ» Майкл Кэррик.
«Горд, что играл вместе с тобой и могу называться твоим другом. Ты действительно особенный!» — написал защитник манкунианцев Крис Смоллинг.
Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.