«Урал» подтвердил возвращение Ойеволе в «Оренбург»

Защитник Адесойе Ойеволе, пополнивший состав «Урала» в июне, продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
Ойеволе выступал за «Оренбург» на протяжении четырёх предыдущих лет. По окончании контракта летом этого года 34-летний футболист на правах свободного агента перешёл в «Урал», однако оренбургский клуб проявил большую заинтересованность в возвращении футболиста.
Сообщается, что данное предложение совпало с желанием самого Ойеволе иметь постоянную игровую практику. По согласованию с тренерским штабом «Урала» было принято обоюдовыгодное решение о возвращении защитника в «Оренбург».
В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги Ойеволе принял участие в 27 матчах за «Оренбург», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.