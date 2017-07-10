Лукаку: когда «МЮ» и Моуринью стучат в дверь, это шанс всей жизни

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от перехода из «Эвертона». Бельгийский футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить «Эвертон» и его болельщиков за четыре замечательных сезона. У меня появилось сразу несколько отличных друзей, вместе с которыми мы пережили замечательные моменты. Однако, когда «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью стучат в дверь, это шанс всей жизни. Я не мог отказаться. Вы могли видеть решительность и характер „МЮ“ во время финала Лиги Европы, и я хочу стать частью этого. Мне уже не терпится начать тренировки в новой команде», — цитирует Лукаку сайт манкунианцев.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.