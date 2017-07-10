Кариус: теперь я хочу стать первым номером «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус сообщил, что рассчитывает стать первым номером мерсисайдцев.
«Приятно вернуться к работе. Дебютный сезон в „Ливерпуле“ получился непростым — травмы, несколько ошибок. Теперь я хочу проявить себя лучше, чем в прошлом сезоне, и выиграть конкуренцию за место основного голкипера.
Это был новый опыт, я многому научился. Даже неудачные матчи помогли мне стать сильнее. Я чувствую, что стал увереннее, и хочу доказать это на поле», — цитирует Кариуса официальный сайт «Ливерпуля».
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