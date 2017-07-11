Помазун будет выступать за ЦСКА под 1-м номером

Голкипер ЦСКА Илья Помазун перед новым сезоном сменил игровой номер. Как сообщает официальный «твиттер» «армейцев», он будет выступать в футболке под 1-м номером.
Ранее 1-й номер в ЦСКА принадлежал вратарю Сергею Чепчугову, который покинул клуб по окончании сезона и в июне перешёл в «Енисей».
20-летний Помазун ранее выступал за ЦСКА под 45-м номером. Основной вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев играет в футболке с 35-м номером.
Помазун с ноября 2013 года тренируется с основным составом ЦСКА, но пока на счету голкипера нет ни одного матча за первую команду.