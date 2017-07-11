Девич: продолжаю тренироваться и жду предложений, из России их пока не поступало

Нападающий Марко Девич рассказал о поисках новой команды. Последним клубом 33-летнего украинского футболиста сербского происхождения был «Ростов», который он покинул в июне.
«Пока продолжаю тренироваться и жду предложений. На данный момент нет конкретики. Надеюсь, что в ближайшее время всё станет понятно, тем более трансферное окно ещё не закрыто. До августа есть время, чтобы найти оптимальный вариант. Желание играть, здоровье и поддержка семьи есть – это главное. Есть всё для того, чтобы продолжить играть в футбол.
Нет никакой принципиальности, где играть. Всё зависит от предложений. Это открытый вопрос: сегодня хочется одного, завтра – другого. Конечно, лучший вариант – тот, где буду играть и где семье будет неплохо. Конкретно от российских клубов никаких предложений не поступало», — сказал Девич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.