Дриусси хочет взять в «Зените» 11-й номер

Новичок «Зенита» аргентинский нападающий Себастьян Дриусси в интервью клубной пресс-службе рассказал, что в петербургской команде хочет выступать под 11-м номером.
«В своём предыдущем клубе „Ривер Плейт“ я использовал 11-й номер и здесь тоже хочу взять его», — заявил 21-летний форвард.
Под 11-м номером в «Зените» выступал нападающий Александр Кержаков, у которого этим летом закончился контракт с сине-бело-голубыми.
Дриусси подписал с «Зенитом» контракт на четыре года. За его трансфер российский клуб заплатил «Ривер Плейт» € 15 млн.
Дриусси провёл первую тренировку в «Зените»