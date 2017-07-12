«Лацио» может заменить Билью Лукасом Лейвой или Арсланом

«Лацио» в поисках замены для Лукаса Бильи, который может покинуть клуб этим летом, обратил внимание на экс-полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейву и хавбека «Бешикташа» Толгая Арслана, сообщает Football Italia.
Главным претендентом на переезд в Рим считается 30-летний Лейва, который в прошлом месяце стал свободным агентом после истечения соглашения с мерсисайдцами. Римский клуб в настоящее время пытается согласовать с бразильцем условия личного контракта. Что касается 26-летнего Арслана, то его контракт с «Бешикташем» действует ещё год.
В минувшем сезоне Арслан провёл 30 матчей в чемпионате Турции, результативными действиями не отметился. На счету Лейвы 24 встречи и 3 результативные передачи в АПЛ.