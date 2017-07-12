Дзюба: пока не чувствую себя на «Крестовском» как дома

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на презентации новой формы на следующий сезон признался, что пока не чувствует себя на новой арене «Крестовский» как дома. В прошлом сезоне петербургская команда провела всего два матча на новом стадионе, а последнюю домашнюю встречу с «Краснодаром» сыграла на «Петровском» из-за неудовлетворительного состояния газона на «Крестовском».
«Пока не чувствую себя здесь как дома, мало матчей провели на «Крестовском». Думаю, матчей пять нужно, чтобы почувствовать себя здесь так, как ощущали себя на «Петровском», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео с презентации новой формы можно посмотреть на «Чемпионате».