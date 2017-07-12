Прядкин: интерес к РФПЛ увеличивается в том числе в Азии

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что зарубежные права на показ матчей РФПЛ проданы, отметив рост интереса за границей, в том числе в Азии.
«Зарубежные права на РФПЛ проданы. Более чем в 54 странах показывается наш чемпионат. Интерес к РФПЛ за рубежом растёт. В Азии, в том числе, увеличивается интерес. Некоторые контракты действуют уже третий год. Но есть уже новые предложения о дальнейшем сотрудничестве», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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