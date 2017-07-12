Луческу был готов покинуть «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип

Румынский специалист Мирча Луческу, под руководством которого «Зенит» в прошлом сезоне РФПЛ занял третье место, подтвердил, что получил неустойку за расторжение контракта. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые выплатили тренеру € 2,5 млн.
«Да, мы договорились. Пошли на компромисс. Мог бы получать всю сумму целый год, как это делали другие тренеры в России. Но пошёл на большие уступки. Даю честное слово – впервые в жизни получил компенсацию. Я хотел получить эту неустойку только потому, что клуб не поговорил со мной прежде, чем объявил о решении расстаться. Связались бы раньше на неделю… Да хотя бы на три дня – протянул бы руку и сказал „до свидания“.
Работал в „Галатасарае“, мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, взяли Суперкубок Европы. Я выиграл чемпионат Турции в последний год. Тут пришёл новый президент и захотел вернуть Фатиха Терима. Потому что с Теримом они выигрывали Кубок УЕФА. Окей! У меня оставалось два года контракта, но я протянул руку: „До свидания, ничего не надо“. Не задавал вопросов, не просил неустойку. Просто поменял отель в том же городе – на следующий день переехал в гостиницу к „Бешикташу“. С ними тоже выиграл чемпионат. Там история повторяется – приходит новый президент, хочет взять Дель Боске. Этот человек сейчас возглавляет федерацию футбола Турции. Нет вопросов! Я снова протянул руку. Хотя оставалось два года по контракту.
Но с „Зенита“ я должен был получить деньги. Это вопрос принципа. Ничего не хочу говорить против клуба, им хотелось поменять всё сразу. Новый президент часто так делает. Это его ответственность. Может, придётся тяжело. А может, он прав… Поймите, я не жалуюсь! Я неделю после чемпионата жил в Петербурге, был уверен, что останусь в клубе. Не выдержал молчания, вернулся домой – уже в Бухаресте открыл сайт „Зенита“ и вижу: меня отправили в отставку. Посмотрел на телефон, тот работает. Никаких звонков из „Зенита“ нет и не было. Это ужасно для моего имиджа в Европе! Луческу был знаменитым тренером, победителем – с ним не может такое произойти! Думаю, это большая ошибка для клуба. Для всех. Нельзя так делать», — сказал Луческу в интервью «Спорт-экспрессу».