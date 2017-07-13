«СКА-Хабаровск» продал более 1000 абонементов на домашние матчи предстоящего сезона-2017/18. Об этом в клубе сообщили корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину. Всего «СКА-Хабаровск» планирует реализовать около 5000 абонементов, так как в Хабаровском крае наблюдается повышенный интерес к команде.
Все билеты на первый домашний матч против «Зенита» в российской Премьер-Лиге были распроданы за два дня. Матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится 16 июля. Начало — в 11:00 мск.
Домашний стадион «СКА-Хабаровск» имени Владимира Ленина вмещает 15 200 зрителей.
На матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» проданы все билеты