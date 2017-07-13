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В. Денисов: не люблю смотреть футбол на стадионе, но на матч со «Спартаком» иду

13 июля 2017, четверг. 22:15. Футбол

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов, который в начале июня перенёс операцию на спине, рассказал о своём состоянии и отметил, что будет поддерживать партнёров в предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком» (14 июля) на стадионе.

«О сроках своего возвращения в строй ничего не буду говорить. Не хочу загадывать. Чувствую себя получше, работаем усердно, но пока ещё не в общей группе. Придёт время, когда вернусь на поле и буду вспоминать об этом как о страшном сне. О характере травмы расскажу чуть позже.

Не согласен, что у нас мало фланговых защитников. Есть люди, которые могут заменить. Маргасов, Ротенберг — оба могут сыграть как справа, так и слева. Плюс есть Игнатьев. Это всё универсалы. Состав определяет тренер, он решает, кого и на какую позицию ставить.

На Суперкубок, конечно, иду. Но вообще не люблю находиться на стадионе и смотреть со стороны, поскольку я человек эмоциональный, очень сильно переживаю. Стараюсь находиться где-то там, где бы меня не видели и не слышали. Как любой болельщик, могу выругаться», — сказал Денисов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов успешно перенёс операцию в Германии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Виталий Денисов
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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