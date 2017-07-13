В. Денисов: не люблю смотреть футбол на стадионе, но на матч со «Спартаком» иду

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов, который в начале июня перенёс операцию на спине, рассказал о своём состоянии и отметил, что будет поддерживать партнёров в предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком» (14 июля) на стадионе.
«О сроках своего возвращения в строй ничего не буду говорить. Не хочу загадывать. Чувствую себя получше, работаем усердно, но пока ещё не в общей группе. Придёт время, когда вернусь на поле и буду вспоминать об этом как о страшном сне. О характере травмы расскажу чуть позже.
Не согласен, что у нас мало фланговых защитников. Есть люди, которые могут заменить. Маргасов, Ротенберг — оба могут сыграть как справа, так и слева. Плюс есть Игнатьев. Это всё универсалы. Состав определяет тренер, он решает, кого и на какую позицию ставить.
На Суперкубок, конечно, иду. Но вообще не люблю находиться на стадионе и смотреть со стороны, поскольку я человек эмоциональный, очень сильно переживаю. Стараюсь находиться где-то там, где бы меня не видели и не слышали. Как любой болельщик, могу выругаться», — сказал Денисов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.