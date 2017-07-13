Тотти подтвердил, что останется в «Роме» и займёт административную должность

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о том, что решил остаться в команде. Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт одну из административных должностей в римском клубе.
«Я ещё ничего не подписал и пока не занимаю административную должность в клубе, но скоро это сделаю», — приводит слова Тотти Mediaset Premium.
Ранее издание Corriere dello Sport сообщало, что Тотти будет связующим звеном между командой и руководством «Ромы».
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