Банега назвал ошибкой свой уход из «Севильи» прошлым летом

29-летний аргентинский полузащитник Эвер Банега сказал, что допустил ошибку, покинув «Севилью» летом прошлого года.
Тогда у Банеги закончился контракт с испанским клубом и он перебрался в «Интер». Игроком итальянской команды хавбек являлся всего год и этим летом вернулся в «Севилью».
«Когда кто-либо делает какую-либо вещь, он делает это сердцем. Я поступил так, но уйти из «Севильи» было ошибкой.
Тем не менее теперь пришло время подняться и помочь моим товарищам по команде», – приводит слова Банеги Football Italia со ссылкой на mandapelotas.es.
«Севилья» объявила о переходе Банеги из «Интера»