«Галатасарай» предложил «Вест Хэму» € 5 млн за Фегули

«Галатасарай» провёл переговоры с «Вест Хэм Юнайтед» по поводу приобретения полузащитника Софьяна Фегули, утверждает France Football. За 27-летнего алжирца турецкий клуб предложил € 5 млн.
Источник утверждает, что это первое конкретное предложение по Фегули, поступившее «Вест Хэму» этим летом. Интерес к хавбеку проявляют также клубы из Англии и Италии.
Фегули перешёл в «Вест Хэм» прошлым летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне хавбек провёл 21 матч в чемпионате Англии (из них 11 — в основном составе), забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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