Мутко посетил базу «Рубина»

Сегодня президент РФС и вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко, находящийся в Казани в рамках участия в конференции MINEPS 2017, посетил базу «Рубина».
«В ходе своего визита Виталий Мутко пообщался с президентом казанского клуба Радиком Шаймиевым, главным тренером Курбаном Бердыевым, поприветствовал футболистов команды.
Виталий Мутко ознакомился с инфраструктурой базы «Рубина», которая станет тренировочным центром одной из сборных чемпионата мира по футболу. В частности, президент РФС высоко оценил качество нового поля, идентичного тому, что уложено на «Казань Арене». Напомним, во время Кубка конфедераций база казанского клуба была тренировочной площадкой сборной Португалии», — сообщает официальный сайт «Рубина».
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